MmB Community Podcast über eine Berlin-Fahrt

Manu und Paul vom MmB Community Podcast in Berlin

Foto: MmB Community

Kassel / Potsdam (kobinet) In einer ganz besonderen Folge berichtet Mano Grande von einer politischen Bildungsfahrt nach Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic lud hierzu ein. Die Fahrt war als Inklusionsfahrt deklariert, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Spezial-Ausgabe des Podcast MmB Community.

„Der Abgeordnete Boris Mijatovic lud zur Inklusionsfahrt zur politischen Bildung nach Berlin ein, mit Besuch im BMAS, BPA, ZDF, Bundestag und BND, mit Check-In im Holiday Inn, Transport durch barrierefreie BusMobility24, Hin- und Rückreise mit der Deutschen Bahn. Mano Grande berichtet aus dem Kaminzimmer des Hinterstübchens in lockerem Plauderton wie barrierefrei die politische Welt in Berlin so ist oder zumindest wie barrierefrei sich diese Welt erleben lässt“, heißt es in der Ankündigung des 45minütigen Podcast MmB Community.

Hört über Spotify: https://open.spotify.com/episode/3NZ3EH3ExxABOANVziNCfe?si=R6NRah0BRiS3sOqnDXcaBg

Oder Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/64cfee77-741a-4ade-aa1d-c981d31d93e4/mmb-community