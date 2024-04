„Sie haben Ihr Ziel erreicht!“

Schwarz-Weiß-Fotografie. Einmündung auf eine Straße am Ortsrand

Foto: Ralph Milewski

Villmar - Weyer (Kobinet) Neulich hatte ich einen Disput, mit einem Freund. Über „Fluch und Segen der künstlichen Intelligenz“. Ich konnte nicht bestreiten, dass die KI vielen beeinträchtigten Menschen in gewissen Lebensbereichen weiterhilft. Wohin das alles aber auch führen könnte, davor fürchtet sich Stephan Laux in seiner neuen Kolumne.

Die Diskussion darüber ist wahrscheinlich so alt wie die KI selbst. Aber wie alt ist die KI eigentlich?

Ich hatte mal ein Navigationsgerät. Das hat zu mir gesprochen. Mit einer Frauenstimme. Wenn ich seine Anweisungen mehr als dreimal ignoriert habe, hat es gesagt: „Dann zieh doch wieder zu Deiner Mutter!“ Seitdem folge ich Google Maps geradezu willenlos. Manchmal finde ich mich dann in privaten Hauseinfahrten wieder. Weil Google Maps gesagt hat: „Jetzt rechts abbiegen!“

Vielleicht kommen daher meine Vorbehalte gegenüber der Künstlichen Intelligenz (KI)? Google Maps hat mich meines Orientierungssinns beraubt! Eventuell auch meines gesunden Menschenverstandes, der ja laut Descartes, die am gerechtesten, verteilte Sache der Welt ist.

Wenn es um die KI geht, gerate ich immer wieder mit meinen Mitmenschen aneinander. Im Falle von Google Maps, möchte ich z.B. nicht mehr gerne auf sie verzichten. Da navigiert sie mich, relativ zuverlässig, sogar durch die Frankfurter Innenstadt. Und das funktioniert auch zwischenmenschlich reibungsloser, als z.B. mit meiner Frau. Nicht zuletzt deswegen, weil ich die KI, im Falle von Google Maps, stummschalten kann. (sorry, Schatz!)

Vor einer Software wie Chat GTP fürchte ich mich jedoch regelrecht. Warum nur? Vielleicht habe ich Angst davor, dass Chat GTP, Kolumnisten, wie mich überflüssig macht? Oder noch schlimmer: Mir Widerworte gibt oder irgendwie belehrend und besserwisserisch auftritt? Jedenfalls kann Chat GTP nicht in leichte Sprache übersetzen! Hab ich gegoogelt! Ha, ha KI! Kannst also doch nicht alles! Du wirst also nicht die Arbeitsplätze der Übersetzer*innen für leichte Sprache überflüssig machen!

STOP! Weiter unten steht, es gibt eine Software, die das kann: SUMM AI z.B.! 90% günstiger als eine manuelle Übersetzung! Den genauen Preis für das Premiumpaket (bis zu 200 Seiten im Monat) erfährt man erst, wenn man einen Rückruf mit der Geschäftsführerin vereinbart. Davor fürchte ich mich aber ebenfalls! Was, wenn die Geschäftsführerin gar nicht echt ist? Sondern eine künstliche Geschäftsführerin. Eine KG, quasi?

Befürchte ich etwa eine Art Kulturkampf zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz (KI vs. NI)? Oder fürchte ich mich davor, mir das eigene Denken abzugewöhnen? So wie beim Rauchen. Nur umgekehrt! Wenn ich mir erst einmal angewöhnt habe, mein Denken der KI zu überlassen, kann ich mir dann das eigene Denken wieder angewöhnen? Vielleicht entwickelt sich die KI so rasend schnell, dass es in absehbarer Zeit keine offenen Fragen mehr gibt? Man sollte ja besser mit jemand, anstatt über jemand reden! Hier also:

10 Fragen an die KI: Liebe KI…

1. … Ich bin Kommunalpolitiker. Erzeuge 10 Floskeln zum Thema Barrierefreiheit!

2. … Bist Du beleidigt, wenn ich behaupte, KI ist doof?

3. … Hältst Du mich davon ab, selbst nachzudenken? Und entmündigt mich das irgendwie?

4. … Redest Du eigentlich mit jedem?

5. … kannst Du mal meine Steuererklärung in einfache Sprache übersetzen?

6. … oder mir meine Steuererklärung erklären?

7. … oder mir meine Steuer erklären?

8. … oder meinen Antrag auf Kostenübernahme von Assistenzleistungen?

9. …wessen „geistiges Eigentum“ ist die künstliche Intelligenz?

10. …muss ich auf Dich verweisen, wenn ich Dich zitiere?

Selbst geschrieben von: Stephan Laux April 2024