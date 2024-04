Auf Eissschwimmen folgt für Tina Deeken die Triathlon-Saison

Foto von Tina Deeken

Foto: Tobias Prüßner

Löningen / Springe (kobinet) "Die Eisschwimm-Saison ist beendet, ich bereite mich jetzt auf die Triathlon-Saison vor", so fasste Tina Deeken ihr derzeitliges sportliches Wirken gegenüber den kobinet-nachrichten zusammen. Vor kurzem hat die Para-Sportlerin aus Löningen mit dem Rennrolli an einem Traditionslauf teilgenommen. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit deutlich, wie es in einem Bericht der NWZ online heißt.

Link zum Bericht der NWZ online

In diesem Zusammenhang weist Tina Deeken auf zwei für sie interessante inklusive Sportevents hin:

Zum einen gibt es den Volkslauf in Hannover-Misburg, wo Rollifahrer und Handbiker herzlich willkommen sind:

https://www.sgmisburg.de/index.php/wettkaempfe/volkslauf-2024

Zum anderen gibt es den Mukoviszidose-Spendenlauf, wo tina Deeken Schirmherrin ist, wo ebenfalls gelaufen und gerollt werden darf:

https://muko-spendenlauf.de/