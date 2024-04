So klingt Stuttgart: Audiospaziergang zum Louis Braille Festival 2024

Logo des Louis Braille Festivals 2024

Berlin / Stuttgart (kobinet) "Lassen Sie sich von Festivalführhund Harry und Sichtweisen-Redakteurin Lisa Mümmler auf einem akustischen Spaziergang durch Stuttgart führen - begleitet von Informationen und Eindrücken zur baden-württembergischen Hauptstadt. Und mit vielen Highlights und Details zum Louis Braille Festival 2024!" Das schreibt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) im Vorfeld des Louis Braille Festival vom 3. bis 5. Mai in Stuttgart.

„Wählen Sie aus zwei Varianten des Audiospaziergangs: In der kürzeren Version geht es in gut elf Minuten vom Stuttgarter Hauptbahnhof mit der U-Bahn direkt zum Berliner Platz, wo Festivalgäste vom 3. bis zum 5. Mai Konzerte, Lesungen, Workshops und mehr erwarten. Besonders schöne Eindrücke von Stuttgart bekommen Sie in der gut dreizehnminütigen Alternative. Startpunkt ist ebenfalls der Hauptbahnhof, Zielort das Festivalgelände. Diesmal geht es jedoch zu Fuß und auf Pfoten durch die Innenstadt: Durch die Königstraße, die 1,2 Kilometer lange Fußgängerzone der Schwabenmetropole. Über den eindrucksvollen Schlossplatz mit dem Neuen und dem Alten Schloss und vielen verspielten Springbrunnen. Und über den Marktplatz zum Rathaus mit seinem einzigartigen Glockenspiel aus 30 freihängenden Glocken. Lust reinzuhören? Hier finden Sie die beiden Audiospaziergänge zum Louis Braille Festival 2024“, heißt es im Newsletter dbsv-direkt des DBSV.

Zum Streamen:

https://sichtweisen-online.org/rund-um-den-dbsv/audiospaziergang-lbf24

Zum Herunterladen:

https://www.dbsv.org/lbf2024-downloads.html#audiospaziergang