Bonn (kobinet) Zum heutigen Welt-Autismus-Tag am 2. April 2024 macht die Aktion Mensch auf die Situation von Menschen mit Autismus aufmerksam. "Dazu ist wichtig, folgendes zu verstehen: Es gibt so viele verschiedene Ausprägungen von Autismus wie es Menschen mit Autismus gibt. Die Bedürfnisse der etwa 500.000 Menschen mit Autismus in Deutschland sind also sehr individuell. Was wissen wir denn überhaupt schon darüber?" schreibt die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter mit dem Hinweis auf den Beitrag "Gecheckt - Was ist Autismus?"

Link zum Beitrag der Aktion Mesch: Gecheckt – Was ist Autismus?