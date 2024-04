April-Scherze haben auch die kobinet-nachrichten heimgesucht

Kassel (kobinet) Auch wenn die Tradition der April-Scherze über die letzten Jahre hinweg etwas verblast ist, kamen auch dieses Jahr die kobinet-nachrichten nicht ungeschoren davon. Einiges, was am 1. April 2024 berichtet wurde, sollte man also ab dem 2. April wieder vergessen. Weder hat die künstliche Intelligenz mittlerweile die Selbstvertretung behinderter Menschen ersetzt, die Verabschiedung der Reformen in der Behindertenpolitik lassen leider noch weiter auf sich warten und wurden nicht am Brandenburger Tor verkündet und das Gespräch zwischen Gerhard Schröder und Putin wurde auch nicht von den kobinet-nachrichten abgehört. Aber all das haben unsere kritischen Leser*innen sicherlich sofort gemerkt.

Ob man April-Scherze mag oder nicht, bzw. deren Art und Wiese für gut oder schlecht hält, den entsprechenden kobinet-Redakteur*innen hat es Spaß gemacht. Und das zählt bei einem rein ehrenamtlich arbeitenden Online-Nachrichtendienst zu Behindertenfragen eine ganze Menge.