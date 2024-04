1.328 Beschwerden behinderter Menschen bei Schlichtungsstelle

Logo: Schlichtungsstelle BGG

Foto: Schlichtungsstelle BGG

Berlin (kobinet) "In 1.328 Fällen haben sich Menschen mit Behinderung seit 2017 an die zentrale Schlichtungsstelle gewandt, um mutmaßliche Diskriminierungen durch Behörden oder öffentliche Einrichtungen anzuzeigen. Das teilte eine Sprecherin der Stelle, die beim Behindertenbeauftragten der Bundesregierung angesiedelt ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auf Anfrage mit." So heißt es in einem aktuellen Beitrag von ZEIT ONLINE.

Link zum Beitrag von ZEIT ONLINE vom 31. März 2024

„Die Schlichtungsstelle ist für Menschen mit Behinderungen da. Wir vermitteln bei Konflikten, in denen es um Barrierefreiheit und Benachteiligung geht. Die Schlichtungsstelle nach § 16 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) ist für Ihre Schlichtung im Bereich der Bundesverwaltung und weiterer Rechte aus dem BGG die richtige Ansprechpartnerin. Für Konflikte mit Landesbehörden gibt es in den Bundesländern jeweils eigene zuständige Stellen für Menschen mit Behinderungen“, heißt es auf der Seite der Schlichtungsstelle BGG.

Link zur Schlichtungsstelle BGG