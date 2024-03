Logo der ISL

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Wo müssen wir weiter erinnern, nerven oder fordern?" Diese Frage wirft die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) anlässlich des 15jährigen Jubiläums zum Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland auf.

„Vor 15 Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention als geltendes Recht in Deutschland mit dem Rang eines Bundesgesetzes in Kraft getreten. Was hat sich getan? Wo müssen wir weiterhin erinnern, nerven, fordern und mahnen? Schreibt es uns in den Kommentaren“, heißt es auf dem Post der ISL auf X.

Link zum X-Post der ISL