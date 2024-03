Sigrid Arnade zeigte Barrieren auf

Dr. Sigrid Arnade

Foto: Günter Heiden

Berlin (kobinet) Kaum war Prof. Dr. Sigrid Arnade aus ihrem Urlaub zurück, flatterte bei ihr schon eine Anfrage für einen Drehtermin am Berliner Bahnhof Zoo vom rbb ins Haus. So zeigte sie am Vortag des 15jährigen Jubiläums des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in einem Abendschau-Bericht des rbb ganz praktisch auf, welche Barrieren Rollstuhlnutzer*innen im Jahr 2024 immer noch die gleichberechtigte Mobilität und Teilhabe behinderter Menschen erschweren bis verhindern.

Link zum rbb-Bericht vom 25. März 2024