Katrin Langensiepen und Dennis Sonne in Köln

Plakat für die Veranstaltung am 25. März 2024 in Köln

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Köln

Köln (kobinet) Die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen und der Landtagsabgeordneten Dennis Sonne sind heute, en 25. März 2024 ab 18:00 Uhr zu Gast im Arbeitskreis Soziales der Kölner Grünen. Die Veranstaltung findet in Präsenz in der GRÜNEN Kreisgeschäftsstelle (Ebertplatz 23, Köln) statt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landesvereinigung InklusionsGRÜN statt. Anlass ist der 15. Jahrestag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland am 26. März, an dem die beiden Grünen-Politiker*innen auch einen Empfang in Köln besuchen werden.

„Ein Grund zu feiern? Ja. Aber auch der passende Augenblick, um kritisch zu hinterfragen: Wie steht es denn um die Umsetzung in Europa und Nordrehin-Westfalen? Oder auch in unserer eigenen Partei? Wir stellen uns dazu einen lockeren Austausch auf Augenhöhe vor und wollen viel Zeit für Fragen und Dialog schaffen. Für uns ist es auch quasi die Auftaktveranstaltung zum Europawahlkampf, denn dort kämpft Katrin Langensiepen seit 2019 für Inklusion, u.a. bei der zweiten Staatenprüfung der UN-Behindertenrechtskonvention oder für die Einführung einer EU-weiten disability card“, heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.