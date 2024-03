Winkende Hände für erste gehörlose Bundestagsabgeordnete

Heike Heubach

Foto: Deutscher Bundestag

Berlin (kobinet) "Winkende Hände für erste gehörlose Abgeordnete", so titelt der Nachrichtensender ntv einen Bericht über die Begrüßung von Heike Heubach als erste gehörlose Bundestagsabgeordnete in der Plenarsitzung des Deutschen Bundestags vom 21. März 2024. "Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben die erste gehörlose Abgeordnete, die sich hier für ihren Wahlkreis einbringen wird", wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zur Eröffnung der Sitzung im ntv-Bericht zitiert. Und so wurde die neue Abgeordnete auch von einer Reihe von Bundestagsabgeordneten mit winkenden Händen als Symbol für Applaus in der Gebärdensprache begrüßt.

Im Profil der neuen Bundestagsabgeordneten Heike Heubach heißt es auf der Internetplattform des Deutschen Bundestages:

„Geboren am 14. Dezember 1979 in Rottweil am Neckar.

1986 bis 1996 Grund- und Hauptschule, Abschluss: Hauptschulabschluss; 1996 bis 1999 Wirtschaftsschule, Abschluss: Mittlere Reife; 2000 bis 2001 Gymnasium; 2001 bis 2003 Fachoberschule, Abschluss: Fachabitur.

2002 und 2005 Geburten der Töchter.

2008 bis 2011 Ausbildung als Industriekauffrau in einem Energiekonzern e.on Energie, Abschluss Industriekauffrau; 2011 bis 2013 Beschaffungsstrategie bei e.on Facility Management GmbH, Keyuser und verantwortliche der Einkaufsplattform; 2013 bis 2024 Installateurbetreuung bei Bayernwerk Netz GmbH, Sachbearbeiterin im Eintragungsteam und Verantwortliche der ZMI (Zählermontage durch Installateure).

2019 Eintritt in die SPD; Bayrische Kommunalwahl 2020: Stadtratkandidatin SPD Stadtbergen, Platz 8 auf der Stadtratliste Stadtbergen, bei der Kommunalwahl in Bayern.

Bundestagswahl 2021, Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 253 Augsburg-Land und Aichach-Friedberg – Platz 24 auf der Bayernliste.

Bezirkstagswahl Bayern 2023, Bezirkstagskandidatin für den Wahlkreis 705 Augsburg Land Süd – Platz 5 auf der Schwabenliste.

Beisitzerin der SPD Frauen Unterbezirk Augsburg-Land; Beisitzerin der SPD AfA; kommissarische Vorsitzende des Ortsvereins SPD Stadtbergen; Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft SPD Frauen Unterbezirk Augsburg-Land“

