Rechte von behinderten Menschen oder der Unterschied zwischen Theorie und der oftmals traurigen Praxis

Foto: ForseA e.V.

Hollenbach (kobinet) Ein Hauptgebiet der ForseA-Arbeit besteht in der Beratung von Menschen mit Assistenzbedarf. Die vielfältigen Erfahrungen in der Beratungsarbeit veranlassten den Verband zu einer Zusammenfassung. Darin wird aufzeigt, dass die Gleichheit im Recht, wie sie diesen Menschen unter anderem im Artikel 12 der Behindertenrechtskonvention zugesichert wurde, in der Praxis kaum wahrzunehmen ist.

ForseA schreibt, dass sich viele Kostenträger durchaus ihrer vom Gesetzgeber verliehenen Macht bewusst seien. Oftmals würde diese missbraucht und die Antragstellerinnen und Antragsteller mehr oder weniger hilflos ihrem Schicksal überlassen.

Link zum ForseA-Text