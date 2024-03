yoin Filmeinspieler zum Blindenfußball für Medienpreis nominiert

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

München (kobinet) Der Verein abm inclumedia kann mit einer positiven Nachricht aufwarten: "Unser yoin Filmeinspieler 'Voy! Voy! Voy! – Kevin beim Blindenfußball' (Regie Thomas Ebert), wurde am vergangenen Freitag unter zahlreichen Bewerbern für die Endausscheidung ausgewählt und als einer von drei Beiträgen in der Kategorie Film / Video für den 'German Paralympic Media Award 2024' nominiert! Die feierliche Preisverleihung für diesen größten deutschen Medienpreis im Bereich Behindertensport findet am 24. April in Berlin statt."

„Die jeweiligen Gewinner und Gewinnerinnen in den einzelnen Kategorien werden erst während der Veranstaltung bekannt gegeben. Unsere Mitkonkurrenten sind mit ihren Filmen das ZDF bzw. der MDR“, heißt es weiter von abm inclumedia.