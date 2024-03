Weltgrößtes Rollstuhl-Rugby-Turnier Ende des Monats in Köln

KÖLN (kobinet) Insgesamt 24 Mannschaften aus 10 Nationen werden sich vom 22. bis zum 24. März 2024 beim Bernd Best Turnier 2024 in Köln Mühlheim miteinander messen und ihr sportliches und strategisches Können unter Beweis stellen. Gespielt wird in drei Ligen, Basis-League, Advanced League und Professional-League.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers ist eine Mannschaft aus Vincenza in Italien dabei, genau wie die Firma Triride aus Porto San Giorgio, die zusammen mit der Firma Kadomo Hauptsponsoren des Turniers sind.

Der Rollstuhlclub Köln richtet dieses Rollstuhl-Rugby-Turnier seit 1999 in Köln aus. Bernd Best war Gründungsmitglied des Vereins im Jahr 1969, er verstarb zwei Jahre später mit nur 27 Jahren. Zusammen mit weiteren Pionieren war es ihm wichtig zu erreichen, dass behinderte Menschen ein besseres Leben haben. Er erkannte, dass der Sport ein Weg sein kann, dieses Ziel zu erreichen. Das nach ihm benannte Bernd Best Turnier, welches zunächst als Rollstuhl-Basketball Turnier stattfand und ab 1999 als Rollstuhl-Rugby Turnier weiter fortgesetzt wurde, steht symbolisch für diese Bemühungen.

Das Turnier bietet Teams auf internationaler Ebene die Möglichkeit, zum sportlichen Vergleich. Auf keiner anderen international regelmäßigen Veranstaltung treffen so viele Rugby-Anhänger aufeinander, was die Möglichkeit nicht nur zum sportlichen Wettkampf, sondern auch zum Fachsimpeln bietet. Erklärtes Ziel ist zudem die Förderung neuer Spieler, um durch den Sport einen Beitrag zur Selbstbestimmung, Solidarität und Inklusion zu leisten.

Einzelheiten zum Turnier, Informationen zu den Spielplänen sowie zu den Mannschaften sind auf der Internetseite des Turnieres nachzulesen