Welt-Down-Syndrom-Tag: Schluss mit Vorurteilen

Logo: Stopp Vorurteile!

Foto: Aktion Mensch

Bonn / Kassel (kobinet) "Wie alle anderen haben auch Menschen mit dem Down-Syndrom ganz individuelle Einschränkungen und Fähigkeiten. Mit der richtigen Förderung ist für viele von ihnen ein eigenständiges Leben möglich. Wir setzen uns – auch unabhängig vom Welt-Down-Sydrom-Tag am 21. März – dafür ein, dass Vorurteile abgebaut werden und stattdessen echte Inklusion gelebt wird", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch. Zum Welt-Down-Syndrom Tag finden auch dieses Jahr einige Veranstaltungen statt, so auch in Kassel. Unter dem Motto "Eine Welt ohne Euch? UNDENKBAR!" gibt es am 21.03.2024 von 13:00 - 18:00 Uhr Infos und Gespräche am Service Point in der GALERIA, 1. Obergeschoss, in Kassel vom Arbeitskreis Down-Syndrom Kassel.

In der Ankündigung für die Aktion in Kassel heißt es:

Down-Syndrom

• Was ist das eigentlich?

• Was bedeutet Inklusion?

• Was soll aus diesem Kind mal werden?

Wir informieren Sie gerne!

Lassen Sie uns zusammen darüber reden!

Es erwarten Sie

• Familien mit Ihren Kindern mit Down-Syndrom

• Informationsmaterial & Gespräche

• Bunte Luftballons & Fotos

• Eine Auszeichnungsaktion

– um 15:30 Uhr werden Vereine und Institutionen ausgezeichnet,

die sich besonders für Inklusion einsetzen!“

Was ist das Down-Syndrom? Das erklärt die Aktion Mensch in einem Beitrag auf ihrer Internetseite:

Link zum Beitrag der Aktion Mensch