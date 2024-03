Sharepic zum Feierabendtreff von Selbst Aktiv Bayern

Würzburg (kobinet) Beim ersten Feierabendtreff der AG Selbst Aktiv Bayern, der am 21. März 2024 ab 19.00 Uhr seine Pforten öffnet, wird es sicherlich einigen Gesprächsbedarf geben. Denn seit kurzem wird die bayerische SPD auch von einer gehörlosen Bundestagsabgeordneten im Bundestag vertreten. Heike Heubach wird diese Woche voraussichtlich ihre erste Rede im Bundestag halten. "Wir wollen uns in zwanglosem Rahmen austauschen, nette Gespräche führen und einander zuhören", heißt es in der Ankündigung des Online-Feierabendtreffs von der Landesvorsitzenden der AG Selbst Aktiv von behinderten Menschen in der SPD Bayern Sibylle Brandt.

Der Zugangslink wird nach der Anmeldung bei Sibylle Brandt per Mail an [email protected] zugesandt.

