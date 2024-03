Katrin Langensiepen bei We Art Here in Berlin dabei

Katrin Langensiepen freut sich über Abstimmungserfolg im EU-Sozialausschuss

Foto: Katrin Langensiepen

Berlin (kobinet) "Am 22. März 2024 ab 21:30 Uhr ist die Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, Katrin Langensiepen, im Maxim Gorki Theater in Berlin beil der Show WE ART HERE! dabei. "Eine diverse, interkulturelle Bühne für junge, aufstrebende oder bereits etablierte Künstler*innen. Gianni Jovanovic (bekannt als Co Host von Drag Race Germany) und Oyindamola Alashe, die Autor*innen von Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, moderieren die Show und holen ganz unterschiedliche Talente auf die Bühne. Das Programm ist ein Mix aus Stand up Comedy, Gesang, Spoken Word, Tanz und anderen Kunstformen", schreibt Katrin Langensiepen in ihrem neuesten Newsletter.

Mit dabei sind neben Katrin Langensiepen zudem Nadja Benaissa, Tan Caglar, Fetsum, JNNRHNDRXX, Anissa Loucif, Mal Elévé, Shayne Stubbs, Vanessa Vu & Ahmad Katlesh. Oyindamola Alashe & Gianni Jovanovic übernehmen die Moderation der Veranstaltung.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung