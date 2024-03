IGEL-Podcast: 2. Feedbackrunde – Sonntag trifft IGEL

Cocer des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) Seit nunmehr einem Jahr sprechen Jennifer Sonntag und Sascha Lang an jedem dritten Sonntag im Monat über ihre Erfahrungen und ihre Gedanken zur Situation behinderter Menschen im Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Die Jubiläumsepisode haben die beiden in ihrem Talk vom 17. März 2024 dazu genutzt, eine zweite Feedbackrunde zu den Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern des Podcast durchzuführen. Denn die beiden bekommen eine Reihe von Rückmeldungen auf die Themen, die angesprochen werden und wie sie diese ansprechen.

„Seit einem Jahr sitzen Jennifer Sonntag und Sascha Lang zusammen und sprechen Dinge an, die bequem, spannend, reizend, informativ, motivierend, zum Nachdenken anregend, provokativ und unbequem sein können. Die Vielfalt ist groß, wenn die beiden Moderator*innen aufeinander treffen, manchmal sind sie sich einig, manchmal aber auch nicht. Im gegenseitigen Respekt, lassen sie jedem seine Meinung stehen. Regelmäßig lassen die beiden in ‚Sonntag trifft IGEL‘ aber auch euch, die großartigen treuen Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort kommen. Hieraus ergaben sich schon neue Themenvorschläge, aber auch wichtige und konstruktive Tipps. So ist es auch in der 2. Feedback Runde zum einjährigen Geburtstag. Wir wünschen gute Unterhaltung: hier ist der Link zu Amelinde: https://amelinde.de/, hier ist der Link zu Inkluprenur: https://inklupreneur.de/ und hier findet ihr uns: Hier geht’s zu Jennifer Sonntags Homepage: https://jennifer-sonntag.de und hier zum IGEL: www.igelmedia.com – http://www.igelmedia.com„, heißt es in der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL Podcast Sonntag trifft IGEL

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast