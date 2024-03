Sozialverband mahnt bessere Rahmenbedingungen in der Ausbildung an

Gute Pflege braucht ausreichend gute Pflegende

DÜSSELDORF (kobinet) Laut der aktuellen Zahlen von IT.NRW haben 4,5 Prozent mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen als ein Jahr zuvor. Das begrüßt der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen. Zugleich warnt dieser Verband vor Augenwischerei und fordert bessere Rahmenbedingungen, denn immerhin liegt die Abbrecherquote bei 30 Prozent.

„Diese geringe Zunahme ist ein gutes Signal. Allerdings dürfen wir hier nicht Augenwischerei betreiben, denn die Rahmenbedingungen in der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann müssen endlich verbessert werden“, sagt der Landesvorsitzende Horst Vöge – vor allem vor dem Hintergrund, dass nach Angaben der Ruhrgebietskonferenz Pflege 30 Prozent ihre Ausbildung wieder abbrechen.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: In den nächsten zehn Jahren werden bundesweit 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen, deshalb muss deutlich mehr Nachwuchs her. „Zudem wandern durch die 2020 eingeführte generalistische Ausbildung Fachkräfte in die Krankenhäuser ab. Wir benötigen mehr Ausbildungskapazitäten durch mehr Pflegepädagogen. Und es muss niedrigschwellige Wege in den Beruf geben, mit verlässlichen Arbeitszeiten sowie fachlichen Aufstiegschancen“, betont Horst Vöge.

Darüber hinaus müsse es einheitliche Lehrpläne für alle Bundesländer geben. „Wenn wir es nicht schaffen, endlich bürokratische Hürden abzubauen, sind am Ende des Tages Pflegebedürftige und deren Angehörige die Verlierer.“