Podcast: Im Aufzug über Kinderbuch als Ela das All eroberte

Bild zum Podcast Im Aufzug zum Kinderbuch

Foto: Podcast: Im Aufzug

Berlin (kobinet) Am 14. März 2024 wurde der Podcast "Im Aufzug Special" veröffentlicht. "Adina und Laura über unser neues Kinderbuch 'Als Ela das All eroberte'" heißt der Titel des Podcast von Raul Krauthausen mit Adina und Laura.

„Wir haben ein Kinderbuch geschrieben! ‚Als Ela das All eroberte‘ ist zusammen mit Adina Hermann und Laura Rosendorfer entstanden und erzählt die Geschichte von Ela, die ins Weltall fliegen möchte. Wir finden, Kinderbücher wollen oft zu viel erklären und besonders Behinderung wird gerne übererklärt. Wir haben versucht, Elas Träume von einer Reise ins Weltall anders zu zeigen, ohne Klischees oder ihrem Rollstuhl im Mittelpunkt. Wie genau so ein Buch eigentlich entsteht und was wir dabei gelernt haben, erzählen wir in dieser Folge“, heißt es in der Ankündigung des Podcast.

