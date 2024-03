Sportnachmittag bei Rollstuhlbasketball am Wochenende in Hannover

Rollstuhlbasketball mit schnellen und kampfbetonten Spielen

Foto: Gero Müller-Laschet

KÖLN (kobinet) Am morgigen Sonnabend reisen die Köln 99ers in die Hauptstadt Niedersachsens und werden beim Tabellenvierten Hannover United versuchen, die Punkte in die Domstadt zu entführen. Für die Mannschaft des RBC Köln 99ers steht damit das letzte Auswärtsspiel der regulären Saison in der Rollbasketballliga an. Das dies keine leichte Aufgabe wird, ist allen Beteiligten spätestens seit dem DRS Pokal Final Four mehr als bewusst. United präsentierte sich im Halbfinale stark. Erst im Finale unterlag das Team von der Leine nach einer ebenfalls beeindruckenden Leistung dem Sieger Lahn-Dill.

Dennoch sind die 99ers keineswegs chancenlos, haben sie doch schließlich das Hinspiel in der Sporthalle am Bergischen Ring mit 69:66 gewonnen. Hannover United steht vor dem vorletzten Spieltag auf dem letzten Play Off Platz (Platz 4) und zeigt sich in einer sehr guten Verfassung.

Zusammen mit dem davor anstehenden Spiel der Mannschaft Hannover United 2 gegen den RSC Tirol verspricht das Programm somit ein interessanter Sonnabendnahmittag mit hochklassigem Rollstuhlbasketball in der Fuchsbau – Sporthalle des Gymnasiums der Sophienschule in Hannover zu werden.

