Saarland tritt Koalition gegen Diskriminierung bei

Ferda Ataman

Foto: Sarah Eick

Saarbrücken (kobinet) Das Saarland verstärkt sein Engagement für gerechte Teilhabe und gegen Diskriminierung. Nach Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist das Saarland das dreizehnte Land, das der "Koalition gegen Diskriminierung“ beigetreten ist. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, unterzeichneten dazu am 14. März 2024 in Saarbrücken die Absichtserklärung im Rahmen der "Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft“, wie es in einer Presseinformation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes heißt.

Ziel der Vereinbarung ist es nach Informationen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, gemeinsame Anstrengungen gegen Diskriminierung zu organisieren, lokale Anlauf- und Beratungsstellen zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass der Schutz vor Diskriminierung in allen Bereichen politisch verankert wird. 2023 startete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes das Förderprogramm „respekt*land – Antidiskriminierungsberatung für ganz Deutschland“. Gemeinsam mit der Saarländischen Landesregierung fördert sie in diesem Rahmen zum Beispiel das Projekt „Mobile Antidiskriminierungsberatung Saar“.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger betonte: „Vielfalt und Akzeptanz stärken unsere Gesellschaft. Wir arbeiten darauf hin, dass Menschen nicht mehr aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Geschlechtsidentität benachteiligt werden. Behinderung, Krankheit, oder Alter dürfen genauso wenig zu ungleicher Behandlung führen wie Religion und Weltanschauung oder Sexualität. Wir schließen uns der Koalition gegen Diskriminierung aus dieser Überzeugung heraus an – auch in dem Wissen, dass wir gemeinsam mehr erreichen werden.“

Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung erklärte: „Mit dem Beitritt zur ‚Koalition gegen Diskriminierung‘ setzt das Saarland den Diskriminierungsschutz ganz oben auf die Agenda. Das ist ein starkes Signal, gerade in diesen Zeiten, gegen Hass und für mehr demokratische Teilhabe. Denn Antidiskriminierungspolitik hilft allen Menschen, ganz gleich, ob sie eine Diskriminierung erleben aufgrund des Alters, wegen einer Behinderung, aus rassistischen oder antisemitischen Gründen, wegen des Geschlechts, wegen der sexuellen Identität oder wegen der Religion und Weltanschauung. Der Schutz vor Diskriminierung muss in Zukunft selbstverständlich sein.“

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ist 2006 mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gegründet worden. Ziel des Gesetzes ist es, Diskriminierung aus rassistischen oder antisemitischen Gründen, wegen des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Die ADS berät rechtlich, kann Stellungnahmen einholen und gütliche Einigungen vermitteln. Sie betreibt Forschung und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung. Seit 2022 wird die Leitung der Stelle als Unabhängige Bundesbeauftrage für Antidiskriminierung vom Deutschen Bundestag gewählt..