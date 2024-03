LVR fördert Peer-Beratung nun landesweit

Logo LVR Qualität für Menschen

Köln (kobinet) Seit 2019 finanziert und fördert der Landschaftsverband Rheinland (LVR) Peer-Beratungen an mittlerweile 16 Standorten der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) im Rheinland. Bis 2025 soll das Angebot nun rheinlandweit ausgebaut werden. Das geht aus einer Vorlage für den aktuellen Sozialausschuss des LVR hervor. 2024 soll die Beratung von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung in 20 KoKoBe-Trägerverbünden in insgesamt 19 Gebietskörperschaften angeboten werden. Neu hinzukommen werden voraussichtlich Angebote in Oberhausen, Leverkusen, Solingen und im Kreis Wesel, heißt es vonseiten des LVR.

„In den verbleibenden, noch nicht geförderten Regionen ist der Ausbau der Peer-Beratung ab 2025 geplant. Zudem soll die Schulungsreihe ‚Peer-Beratung bei der KoKoBe‘ fortgesetzt werden. Mehr Informationen zum Ausbau der Peer-Beratung bei den KoKoBe können Sie der Vorlage Nr. 15/2173 entnehmen. Allgemeine Infos sowie Kontaktdaten der aktuellen Standorte finden Sie im LVR-Beratungskompass , teilte der LVR mit.