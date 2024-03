Digitale Begegnungen: Erfahrungen mit der Videoberatung

Logo der Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) "Die App 'Teilhabeberatung' zeigt alle Standorte mit Videoberatung an. Die EUTB®-Beraterin Ramona Hahn erklärt, welche Vor- und Nachteile sie bei dieser Beratungsform sieht", heißt es im Newsletter der Fachstelle Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB).

„Seit dem 01. Juli 2023 können Ratsuchende zunächst für ausgewählte Standorte direkt über die App „Teilhabeberatung“ angeben, ob sie eine Beratung per Video, per Telefon oder vor Ort wünschen. Ratsuchende können so flexibel und zeitsparend planen. Ramona Hahn von der EUTB® Hamburg-Wandsbek gibt uns einen Einblick in ihre Erfahrungen bei der Nutzung der Videoberatung“, heißt es im Newsletter der Fachstelle.

