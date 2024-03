AHOI studios bereiten Atelierfest vor

Brigitte Reisz in Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern im Atelier

Foto: AHOI studios

KARLSRUHE (kobinet) Seit 44 Monaten wird in den AHOI studios im Karlsruher Handwerkerhof am Rheinhafen kreativ gearbeitet. Die Künstlerin Brigitte Reisz hat sich mit ihrem im Jahre 2020 ins Leben gerufenen Angebot das Ziel gesetzt, künstlerisch begabten Erwachsenen mit Beeinträchtigung den Zugang zu künstlerischer Bildung und Qualifizierung zu ermöglichen. Die AHOI studios sind damit das erste kollaborative Atelier für Inklusion in der Kunst- und Medienstadt Karlsruhe.

Die so gebotenen Möglichkeiten für künstlerisches Arbeiten wurden und werden gut angenommen. Von den 20 Atelierplätze sind diese von elf Teilnehmern mit recht unterschiedlichen Beeinträchtigungen von Anfang an belegt. Acht dieser Künstlerinnen und Künstler sind auch heute, 44 Monate später, noch dabei. Im Juni 2024 planen die AHOI studios ein großes Atelierfest, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Die Besucher können sich dann einen persönlichen Eindruck von der Bandbreite der Arbeiten und ihrer hohen künstlerischen Qualität verschaffen.

Und Brigitte Reisz ist mit dem bisher Geleisteten zufrieden. Bereits im Jahre 2021 wurde sie mit dem Inklusionspreis der Stadt Karlsruhe ausgezeichnet.

Alle, die gern mehr über die AHOI studios erfahren möchten, das Atelierfest besuchen wollen, oder sich auch für eine solche künstlerische Arbeit interessieren, können das, unabhängig von ihrem Wohnort im Internet nachlesen.