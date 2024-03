LVR-Inklusionsamt fördert Aufbau einer Ausbildung von Berater*innen für Inklusion

Logo LVR Qualität für Menschen

Köln (kobinet) Das Inklusionsamt des Landschaftsverband Rheinland (LVR) beteiligt sich an einem Projekt der Kieler Stiftung Drachensee zum Aufbau eines Ausbildungsgangs, in dem Beschäftigte aus einer Werkstatt für behinderte Menschen zu Berater*innen für Inklusion ausgebildet werden sollen. Das beschloss der LVR-Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Insgesamt 18 Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, sollen damit die Möglichkeit erhalten, eine Ausbildung zur Beraterin oder Berater für Inklusion zu machen, wie es im aktuellen Newsletter des LVR heißt.

„Dazu wird der Inklusionsbetrieb COIN gGmbH gegründet, der Consulting, also Unternehmens-Beratung, und Inklusion zusammen bringen und Inklusions-Beratung als Dienstleistung für Unternehmen, Behörden und Organisationen auf dem Markt anbieten will. Das Projekt wird von den drei Integrations- bzw. Inklusionsämtern in Köln, Mainz und Saarbrücken aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gemeinsam gefördert. Zunächst geht es um die Finanzierung einer 24-monatigen Vorbereitungsphase, in der das Inklusionsunternehmen COIN gGmbH gegründet, das Curriculum entwickelt, der Businessplan erarbeitet, die Personalgewinnung vorbereitet und das erforderliche Netzwerk aufgebaut werden soll. Diese Vorbereitungsarbeiten finanziert das LVR-Inklusionsamt mit rund 222.000 Euro“, heißt es vonseiten des LVR.

Nähere Informationen enthält die Vorlage 15/2205 .