Was ist Empowerment und warum ist das so wichtig?

Bonn (kobinet) "Empowerment lässt sich mit 'Ermächtigung' übersetzen. Es bedeutet, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und Verantwortung zu tragen. Wer empowert ist, kann auch andere Menschen dafür begeistern, ihr Leben selbstbewusster in die Hand zu nehmen. Genau dazu wurde Gramoz von seiner Familie und seinem Freundeskreis immer angehalten. Und was tut er jetzt für andere? Sieh selbst", heißt es in der Ankündigung eines Beitrags der Aktion Mensch zum Thema Empowerment.

„‚Von Kumpels wurde mir damals gesagt, dass ich ein guter Zuhörer bin. Und dann habe ich geguckt, wie ich diese Kompetenz in einem Job einbringen kann.‘ So erklärt Gramoz seine Entscheidung, Sozialpädagogik zu studieren. Zweifel daran, dass er das mit Behinderung schafft, gab es im direkten Umfeld nie – weder bei ihm selbst, noch bei seiner Familie oder Freund*innen. Doch nicht alle Menschen waren so unvoreingenommen“, heißt es in der Einführung zum Beitrag der Aktion Mensch, in dem es ums Empowerment geht.

Link zum Beitrag der Aktion Mensch