PRIMUS-Schule als Regelschule auszubauen

Essen (kobinet) Auf ihrer bildungspolitischen Veranstaltung zur Zukunft der PRIMUS-Schule haben das nordrheinwestfälische Bündnis "Eine Schule für alle“ und die "Menschenstadt Essen“ im Haus der Evangelischen Kirche Essen ihre Forderung nach einem rechtlich abgesicherten und mit Landesmitteln geförderte Entwicklungs- und Ausbauperspektive für das durchgängige gemeinsame Lernen von Klasse 1- 10 bekräftigt. Dies wird derzeit in Nordrhein-Westfalen nur im Schulversuch PRIMUS und an der staatlichen Versuchsschule, der Laborschule Bielefeld, angeboten, heißt es im Bericht des NRW-Bündnis "Eine Schule für alle.

Bericht des NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“

An der Veranstaltung nahmen Vertreter:innen der PRIMUS-Schule Berg Fidel/Geist in Münster, Schulleiter:innen, Beigeordnete für Schule und Schulamtsvertreter:innen, Initiatoren von neuen PRIMUS-SchulInitiativen sowie weitere Interessierte teil. Drei Vertreter:innen des Ministeriums für Schule und Bildung hatten sich angekündigt, mussten jedoch kurzfristig ihre Teilnahme absagen. Teilnehmende aus Ruhrgebietsstädten, die schon initiativ an der Gründung neuer PRIMUS-Schulen arbeiten, konnten deshalb ihre dringenden Fragen an das Ministerium nicht stellen.

Dr. Reinhard Stähling, ehemaliger Leiter der PRIMUS-Schule Berg Fidel in Münster erläuterte eingangs das Konzept der PRIMUS-Schulen und stellte klar: „Der derzeitige NRW-Schulversuch hat schon jetzt gezeigt, dass im gemeinsamen Lernen ohne Brüche nach Klasse 4 bessere Schulabschlüsse erreicht werden und auch der Zusammenhang von Bildungserfolg und Herkunft perspektivisch entkoppelt werden kann.“ Die Langfristigkeit der sozialen Beziehungen in jahrgangsgemischten heterogenen Gruppen stärke die individuelle Lernfähigkeit und die persönliche und soziale Entwicklung.

Die uneingeschränkte Zustimmung zur Konzeption der PRIMUS-Schule sorgte für eine Aufbruchstimmung unter den Teilnehmenden, an der sich auch das Podium beteiligte. PRIMUS müsse in die Breite gehen, formulierte Daniela Schneckenberger, die als Beigeordnete für Bildung beim Deutschen Städtetag und beim Städtetag NRW die Interessen der kommunalen Schulträger vertritt. „In Ballungszentren, besonders jedoch im ländlichen Raum ist die PRIMUS-Schule attraktiv für Bürgermeister:innen, um ein gutes Schulangebot zu ermöglichen.“

Die GEW-Vorsitzende in NRW, Ayla Celik, als auch Achim Elvert, stellvertretender Vorsitzender der GG-NRW (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens) unterstützten die PRIMUS-Schulform und verwiesen auf die größere Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler.

Große Einigkeit bestand darin, die Errichtung von PRIMUS-Schulen auf der kommunalen Ebene über Kooperationen von Grundschulen und integrierten Gesamtschulen bzw. Sekundarschulen auszuloten und vorzubereiten.

In ihrem Ausblick auf weitere Aktivitäten für PRIMUS-Schulen stellte Uta Kumar, Specherin des NRW-Bündnisses Eine Schule für alle, fest: „NRW ist 15 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention für Deutschland immer noch weit entfernt von einem inklusiven Schulsystem. Es geht um jedes Kind, gute Bildung für alle! Die Aufteilung der Kinder nach der 4. Klasse widerspricht den Menschenrechten. Da müssen wir noch viel deutlicher werden!“ Das NRW-Bündnis ist bereit, kommunale Initiativen für PRIMUS zu unterstützen.