Teilhabe bedeutet auch politischer Austausch

Beim Besuch im Mainzer Landtag

Foto: Stiftung kreuznacher diakonie/Gerhard Lötsch

BAD KREUZNACH (kobinet) Das Jahr 2024 ist ein Wahljahr, bei dem auch Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Stimme abgeben werden. Das Bundesteilhabegesetz und die Fortschritte, die bei der Inklusion gemacht werden, sind nach dem Verständnis der Kreuznacher Diakonie wichtige Themen bei denen die Perspektive von direkt Betroffenen einfließen sollte. In dem Zusammenhang werden immer wieder Besuche von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Landtag organisiert, wie zuletzt, auf Einladung des FDP-Abgeordneten aus dem Kreis Bad Kreuznach Philipp Fernis.

Christian Hoffmann, Beschäftigter bei job|inklusivo, dem Integrationsprojekt der Stiftung kreuznacher diakonie für die Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt erklärte bei diesem Ereignis: „Die Parlamentsarbeit wurde durch den Besucherdienst sehr gut erläutert. Außerdem konnten wir den Abgeordneten auch kritische Fragen stellen, die ausführlich beantwortet wurden.“

Der Besuch in Mainz war nicht der Erste und sicher nicht der Letzte. Gerhard Lötsch, job|inklusivo-Leiter, erklärt dazu: „Gerade in einem Jahr wie 2024, ist es uns wichtig, dass wir für die Beschäftigten von job|inklusivo ein großes Spektrum an politischer Meinungsbildung anbieten. Dazu gehört der Besuch des Landtags und der Austausch mit Politikern.“