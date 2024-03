Inklusionstage finden am 3. und 4. Juni 2024 in Berlin statt

Berlin (kobinet) Die Inklusionstage, bei denen aktuelle Themen der Behindertenpolitik in Berlin diskutiert werden, haben mittlerweile schon Tradition. Die Inklusionstage 2024 stehen unter dem Motto "MOBILITÄT barrierefrei ∙ selbstbestimmt ∙ zeitgemäß“ und finden am 3. Juni 2024 von 10:30 bis 17:45 Uhr und am 4. Juni 2024 von 10:30 bis 13:30 Uhr statt. Im Anschluss an die inhaltliche Arbeit während der Konferenz gibt es dann jeweils einen Imbiss und die Möglichkeit zum Austausch. Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer Terminvorankündigung mit.

„Die Inklusionstage werden auch in diesem Jahr in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz in Berlin stattfinden. Alle Programmpunkte der Veranstaltung werden zudem im Internet live und barrierefrei übertragen. Neben dem Austausch vor Ort wird es auch im digitalen Raum die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren und sich einzubringen. Detaillierte Informationen zum Programm sowie den Link zur Anmeldung erhalten Sie im April 2024“, heißt es in einer Mail von Torsten Einstmann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom Referates Va4 „UN-Behindertenrechtskonvention Focal Point, Inklusion im Sport“. Die kobinet-nachrichten werden darüber berichten, wenn die Anmeldung für die Inklusionstage möglich ist.