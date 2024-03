Foto-Aktion des Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten in Einrichtungen

Bild zur Fotoaktion von Frauen-Beauftragten in Einrichtungen

Foto: Frauen-Beauftragte in Einrichtungen

Berlin (kobinet) Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2024 hat das Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten in Einrichtungen eine Fotoaktion durchgeführt und diese in Form eines Videos veröffentlicht. "Wir von Starke.Frauen.Machen. haben Forderungen von Frauen in Einrichtungen gesammelt. Eine Forderung ist eine Aussage über: Das soll besser werden. Viele Frauen aus ganz Deutschland haben uns Fotos von ihren Forderungen geschickt. Die Forderungen können Sie sich nun in einem Video an-schauen! Wir bedanken uns bei allen Frauen, die teil-genommen haben", hießt es in der Presseinformation zur Aktion.

Link zu weiteren Infos und zum Video mit den Fotos