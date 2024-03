Laure Gehlhaar zu Gast im Podcast von Verena Bentele

Sharepic zum Podcast mit Laura Gehlhaar

Foto: VdK

Berlin (kobinet) Laura Gehlhaar, Autorin und Beraterin mit den Schwerpunkten Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion hat nicht nur auf der Demonstration Hand in Hand gegen rechts am 3. Februar 2024 am Reichstag in Berlin eine Rede gehalten. Vor kurzem war sie zu Gast im Podcast "In guter Gesellschaft" von Verena Bentele vom VdK. "Laura Gehlhaar hat Sozialpädagogik und Psychologie studiert, ist ausgebildete Coachin und arbeitet als Autorin, Beraterin und Rednerin. In ihren Texten und in den sozialen Medien schreibt und berichtet sie über ihr Leben als Mensch im Rollstuhl und setzt sich für mehr Inklusion in der deutschen Gesellschaft ein", heißt es in der Ankündigung des Podcast mit Verena Bentele.

Link zum Podcast