Dokumentation: Impulse zur schulischen Inklusion in Bremen

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, weist in seinem aktuellen Newsletter auf eine Dokumentation einer Veranstaltung vom 5. Februar 2024 hin, in der es um Impulse zur schulischen Inklusion in Bremen ging. "Gerade angesichts der gegenwärtigen Personalversorgungskrise ist es wichtig, sich noch einmal die Grundlagen inklusiver Bildungspraxis zu vergegenwärtigen und miteinander im Gespräch zu bleiben über die Gelingensbedingungen von Inklusion", so Arne Frankenstein, der sich freute, dass über 200 Personen zur Podiumsdiskussion gekommen sind zum Thema "Impulse zur schulischen Inklusion in Bremen. Wofür wir einstehen. Woher wir die Kraft nehmen."

Dem Landesbehindertenbeauftragten geht es auch darum, dem großen Bedarf an Austausch ein Forum zu bieten, das die Potenziale von gelungener Inklusion für unsere Gesellschaft in den Mittelpunkt rückt: „Hierbei geht es nicht nur um Schule, sondern um unser gesamtes Zusammenleben.“

Die Videodokumentation des Impulsvortrags von Prof. Dr. Georg Feuser und der anschließenden Diskussion mit Arne Frankenstein, Elke Gerdes, Dr. Swantje Köbsell und Janne Schmidmann steht nun ebenfalls zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Impulse zur schulischen Inklusion in Bremen

Video der Veranstaltung Impulse zur schulischen Inklusion in Bremen

Link zum aktuellen Newsletter des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen mit weiteren Berichten und Veranstaltungsankündigungen