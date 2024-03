Behinderte Abgeordnete brauchen bessere Unterstützung

Constantin Grosch im E-Rolli

Foto: privat

Hannover (kobinet) "Etwa zehn Prozent aller Menschen in Deutschland haben eine Behinderung. In den Parlamenten auf Landes- und Bundesebene sind behinderte Abgeordnete jedoch ein seltenes Bild. SPD-Politiker Constantin Grosch ist einer von wenigen. Ende Februar hat er ein Vernetzungstreffen im Landtag in Hannover initiiert. Das Ziel: Über Parteigrenzen hinweg einen Austausch über politische Teilhabe anregen", heißt es in einem Beitrag der Frankfurter Rundschau. Anna Laura Müller sprach mit Constantin Grosch über die Situation behinderter Abgeordneter.

Link zum Bericht der Frankfurter Rundschau vom 6. März 2024

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten mit der Ankündigung des Treffens der behinderten Abgeordneten vom 23. Februar 2024