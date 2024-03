Webinar-Reihe zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit

Logo: Bundesfachstelle Barrierefreiheit BFSG 2025

Berlin (kobinet) Was bedeutet das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) für den E-Commerce? Wie können Online-Händler Barrieren für Kunden in ihrem Online-Shop identifizieren? Und wie integriert man die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit in den Arbeitsprozess? Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit veranstaltet speziell für die Zielgruppe E-Commerce eine Webinar-Reihe zu Themen und Fragen rund um das BFSG. "Wir möchten E-Commerce-Unternehmen, Agenturen, Rechts- und IT-Beratende sensibilisieren und informieren, bevor das Gesetz im Juni 2025 in Kraft tritt", heißt es vonseiten der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Am 20. März 2024 von 10:00 bis 10:45 Uhr findet mit einem Live-Auftakt-Webinar E-Commerce "BFSG 2025“ der Auftakt der Webinar-Reihe statt.

Inhalt des Webinars wird ein allgemeiner Einblick in das BFSG-Thema für Online-Shop-Betreibende sein. Darüber hinaus werden in der Webinar-Reihe unternehmensrelevante Aspekte betrachtet wie „Wann ist der Punkt des Return On Investment erreicht?“ Die Teilnehmenden haben im Live-Format die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Folge-Webinare zu Schwerpunktthemen (on demand)

Zeitnah nach dem Live-Auftakt-Webinar wird es auf der Website der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ein Angebot vorproduzierter Video-Webinare mit Expertinnen und Experten zu folgenden Schwerpunktthemen geben:

1. Sensibilisierung für Zugänglichkeit und Nutzbarkeit digitaler Angebote

Sophie Johanning und Domingos de Oliveira, Beratung und Schulung für digitale Barrierefreiheit, Silta und netz-barrierefrei.de

2. Das BFSG: Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen im E-Commerce

Sven Niklas, Bundesfachstelle Barrierefreiheit

3. Suchmaschinen belohnen digitale Barrierefreiheit – Chancen für E-Commerce

Friederike Baer, technische/strategische SEO-Beratung B2B und B2C

4. Umsetzung digitaler Barrierefreiheit

Sonja Weckenmann, Accessibility Specialist, DIAS GmbH

5. Praxisbeispiel Netzwerkarbeit Verband – die Taskforce Barrierefreiheit

Kristina Kramer und Susanne Barwick, Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

Prof. Thomas Kahlisch, dzb lesen

6. Umsetzung von Barrierefreiheit im Online-Shop – ein Praxisbeispiel

Ariane Rosing, Frontend-Entwicklerin Schwerpunkt E-Commerce, netz98 GmbH

Anmeldung und Zugangsdaten

Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Live-Auftakt-Webinar der Folge-Webinare (on demand) gibt’s unter Website der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.

Für fachliche Fragen vorab steht Sven Niklas unter [email protected] zur Verfügung. Organisatorische Rückfragen können an [email protected] geschickt werden.