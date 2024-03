Bericht über Protest zum Erhalt des Gedenkorts in Pirna-Sonnenstein

Plakat zur Protestaktion am 23.2.24 in Pirna

Foto: Von Annett Heinich gepostet

Pirna-Sonnenstein (kobinet) "Am Nachmittag des 23. Februar 2024 kamen Betroffene, Mitglieder von Vereinen, Verbänden, Parteien, Pirnaer, Lothar Priewe der Orginisator der Online-Petition auf chance.org auf den Pirnaer Sonnenstein auf das Gelände einer der größten Tötungsanstalten im Rahmen des Euthanasieprogramms T 4, wo allein hier über 14.000 Menschen ihr Leben verloren. Sie protestierten gegen die Zerstörung der sogenannten Anstaltsscheune, welche in Luxuseigentumswohnungen mit der Möglichkeit auf viel Steuerabschreibungen, umgewandelt werden sollen", heißt es in einem Bericht von Carola Nacke vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Sachsen.

„Die sogenannte Anstaltsscheune war eine der wenigen festen steinernen Garagen für die grauen und grünen Busse (ja in Pirna fuhren auch die grünen Postbusse die Menschen zur Tötung) und damit ein fester Bestandteil der Euthanasie. Seit Jahren versucht die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein die Busgarage mit ins Gedenkkonzept zu integrieren, aber die Förderanträge wurden als nicht förderwürdig abgelehnt. In den Redebeiträgen wurde klar gesagt, wer die Plätze der Verbrechen gegen die Menschheit zerstört bzw. umwidmet, zerstört die Erinnerung an die Vergangenheit, aber auch die Chancen zur Aufarbeitung und die Chancen auf die Auseinandersetzung mit den Themen für die nachfolgenden Generationen. Vom ZsL Sachsen nahmen fünf Mitglieder an der Protestveranstaltung teil. Lothar Priewe, der die Petition „Verhindern Sie die Entsorgung von Zeugnissen der Geschichte des mörderischen Hitler Regimes“, auf chance.org gestartet hatte, mahnte wie viele andere Redner eindringlich. Die Petition wurde inzwischen von über 4.250 Menschen aus der ganzen Welt gezeichnet“, heißt es im Bericht von Carola Nacke.

Link zum kobinet-Bericht vom 23. Februar 2024 mit der Ankündigung des Protests

Link zur Petition