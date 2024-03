Ein neuer Anfang: Selbständiges Wohnen mit Persönlichem Budget

Logo der Fachstelle EUTB

Foto: Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) "Ein neuer Anfang: Selbständiges Wohnen mit dem Persönlichen Budget", so lautet der Titel eines Beitrags im aktuellen Newsletter der Fachstelle Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. "Unterschiedliche Wohnformen existieren: Wohngemeinschaften, allein, in Partnerschaft oder mit der Familie. Menschen mit und ohne Behinderungen wählen selbstständig, wo und mit wem sie leben möchten. Das Bundesteilhabegesetz sichert individuelle Unterstützung zu, unabhängig von der jeweiligen Wohnsituation. Gemeinsam mit Wolfgang Weiß, Berater der EUTB® Leonberg, sind wir dazu ins Gespräch gekommen: Er berichtet von einer Beratungskonstellation zum Thema 'selbstbestimmtes Wohnen' mit einer ratsuchenden Angehörigen. Im Interview geht es auch um das Persönliche Budget (PB). Detaillierte Informationen zum Persönlichen Budget können Sie dem Wörterbuch der Teilhabe und den dort weiterführenden Links entnehmen", heißt es in der Einführung des Beitrags.

Link zum vollständigen Beitrag der Fachstelle Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung