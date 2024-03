Über 1.000 Kontaktdaten mit Gebärdensprachkenntnissen auf www.deafservice.de

DGS Symbol Gebärdensprache

Röthenbach (kobinet) Das Portal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de wurde 2010 gelauncht. Betrieben und finanziert wird das Portal seit der Gründung privat von Judit Nothdurft aus Röthenbach. Die Unternehmerin und Dozentin ist Mutter von zwei erwachsenen gehörlosen Söhnen und engagiert sich seit Jahren für Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe. Über 1.000 bundesweite Kontaktdaten aus 300 Branchen sind hier erfasst, die ihre Leistungen für Gehörlose barrierefrei in Gebärdensprache anbieten, wie sie in per Pressemitteilung bekannt gab.

Unter anderem sind in der Liste enthalten:

– 157 Beratungsstellen

· 45 Museen mit gebärdensprachlichen Führungen

· 33 Seelsorger

· 29 Wohnheime

· 24 Zahnmediziner

· 20 Rechtsanwälte

„Detaillierte Daten wie Mailadressen und Chatadressen ermöglichen Hörbehinderten/Gehörlosen barrierefrei und selbstständig Termine zu vereinbaren und Informationen in Echtzeit auszutauschen. Bei allen Kontakten wird explizit angegeben, auf welchem Niveau der Arzt, der Therapeut oder der Rechtsanwalt in der Gebärdensprache kommuniziert“, teilte Judit Notdurft mit.

Mit dieser Vielfalt von Kontaktdaten sei www.deafservice.de die führende Anlaufstelle in Deutschland, wenn nach Ansprechpartnern mit Gebärdensprachkenntnissen gesucht wird. 2020 wurde das Portal vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit dem Signet „Bayern barrierefrei“ ausgezeichnet.

„In Deutschland leben 16 Millionen Hörbehinderte, etwa 200.000 von ihnen unterhalten sich in Gebärdensprache. Für eine barrierefreie Kommunikation, gerade bei sensiblen Themen ist es unerlässlich, dass Gehörlose sich direkt mit ihrem Gesprächspartner, dem Rechtsanwalt, dem Arzt oder dem Therapeuten in ihrer Muttersprache, in der Deutschen Gebärdensprache, unterhalten können“, so Judit Nothdurft.