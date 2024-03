Logo: Die Neue Norm

Foto: BR

München (kobinet) "Stereotype Held*innengeschichten oder Disability Mainstream? Kinderbücher sind vielfältig. Was unsere persönlichen Lieblingsbücher waren und wie für uns das perfekte Kinderbuch aussehen würde, besprechen wir in dieser Folge unseres Bayern 2 Podcasts", heißt es in der Ankündigung der neuen Ausgabe des Podcast Die Neue Norm zum Thema Kinderbücher.

Link zum Podcast