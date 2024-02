Neues Ausbildungsportal der Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen

Henry Spradau

Foto: privat

Berlin (kobinet) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) hat ein neues Ausbildungsportal "Ausbildung MEHRWERT inklusive“ herausgebracht. Es richtet sich an Ausbildungsinteressierte, die mehr über die Möglichkeit einer Ausbildung in einem Inklusionsunternehmen erfahren wollen, und an Inklusionsunternehmende, die die Ausbildung in ihrem Betrieb stärken möchten. Das Portal bietet laut dem Bericht von Henry Spradau nähere Informationen, zum Beispiel über Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, auch anhand von Fallbeispielen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) mit neuem Ausbildungsportal „Ausbildung MEHRWERT inklusive“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) ist die Interessenvertretung der Inklusionsunternehmen in Deutschland. Sie fördert mit einem bundesweiten Netzwerk von inklusiven Unternehmen den inklusiven Arbeitsmarkt und unterstützt und stärkt das soziale Unternehmertum. Bundesweit vertritt sie die Interessen von mehr als 900 Inklusionsunternehmen mit 30.000 Beschäftigten. Nähere Infos gibt’s unter: Webseite: bag-if.de

Inklusionsunternehmen bieten vielfältige Ausbildungs- und Karrierechancen für Menschen mit und ohne Behinderung. Ob Gartenlandschaftsbau, Handel oder IT, es gibt sie in fast allen Berufsfeldern. Ihre Besonderheit: In Inklusionsunternehmen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen – gleichberechtigt und inklusiv.

Die bag if hat ein neues Ausbildungsportal „Ausbildung MEHRWERT inklusive“ herausgebracht. Es richtet sich an Ausbildungsinteressierte, die mehr über die Möglichkeit einer Ausbildung in einem Inklusionsunternehmen erfahren wollen, und an Inklusionsunternehmende, die die Ausbildung in ihrem Betrieb stärken möchten. Das Portal bietet nähere Informationen, zum Beispiel über Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, auch anhand von Fallbeispielen:

https://ausbildung.mehrwert-inklusive.de/