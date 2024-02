Tipps zum Einsatz für vielfältige Gesellschaft

Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie jede*r einzelne persönlich dazu beitragen kann, dass das gelingt. Hier haben wir drei Tipps für dich, wenn du dich für ein vielfältiges Miteinander stark machen möchtest. Die Ideen kannst du natürlich auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis teilen, denn gemeinsam bewirken wir am meisten." Dies teilte die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter mit dem Verweis auf die Tipps mit.

Link zu den Tipps der Aktion Mensch damit jede*r mitmachen kann