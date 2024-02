Landtags-Antrag: Barrierefreiheit im ÖPNV weiter voranbringen

Dennis Sonne mit Konzernchef der DB NRW, Werner Lübberink und Verkehrsminister Oliver Krischer

Foto: Dennis Sonne

Düsseldorf (kobinet) "Mobilität für alle: Barrierefreiheit im ÖPNV weiter voranbringen", so lautet der Titel eines Antrags der Fraktionen der CDU und der Grünen, auf den der grüne nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Dennis Sonne die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Am 29. Februar soll der Antrag, für den sich Dennis Sonne, der selbst einen Rollstuhl nutzt, eingesetzt hat, beraten und voraussichtlich auch von der schwarz-grünen Regierungskoalition beschlossen werden. Mit dem Antrag will der Landtag u.a. die Landesregierung beauftragen, aus vorhandenen Mitteln die laufende Umsetzung der bestehenden Verpflichtung zur möglichst weitgehenden Barrierefreiheit im ÖPNV laut § 8 Abs 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) weiter zu forcieren."

Im Antrag heißt es u.a.:

„Der Landtag stellt fest:

– Eine vollständige Teilhabe am Arbeitsleben und gesellschaftlichen Leben ist abhängig von einem barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr.

– Um allen Menschen den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, ist eine möglichst umfassende Barrierefreiheit bei der Bu­chung von Tickets, beim Zugang zu den Verkehrsmitteln sowie bei Haltestellen und Bahnhöfen erforderlich.

– Zum Erreichen der Verkehrswende ist ein barrierefreier Zugang zum öffentlichen Perso­nennahverkehr eine wesentliche Voraussetzung.

Der Landtag beauftragt die Landesregierung aus vorhandenen Mitteln,

– die laufende Umsetzung der bestehenden Verpflichtung zur möglichst weitgehenden Barrierefreiheit im ÖPNV laut § 8 Abs 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) weiter zu forcieren,

– die ‚Grundsatzvereinbarung zur Herstellung der Barrierefreiheit an allen SPNV-Stationen in NRW‘ intensiv weiter umzusetzen, um das angestrebte Zwischenziel, bereits bis zum Jahr 2030 90 % der täglichen SPNV-Fahrgäste in NRW einen niveaugleichen Ein-und Ausstieg anbieten zu können, zu erreichen. Dafür sollen alle Infrastrukturbetreiber einen Umsetzungsplan verbindlich gewährleisten,

– gemeinsam mit allen verantwortlichen Stellen, Lösungen zu entwickeln, die sämtliche Informationen zu den Infrastruktureinrichtungen tagesaktuell transparent abrufbar ma­chen,

– die heutige Einzelförderung des barrierefreien Umbaus von Haltestellen in eine gebün­delte Projektförderung bei den jeweiligen ÖPNV-Verkehrsverbünden zu überführen und so den bürokratischen Aufwand bei der Stellung und Abwicklung der einzelnen Förder­anträge zu verringern,

– Verbände für Menschen mit Behinderungen in die Planungen stärker mit einzubeziehen,

– bereits frühzeitig bei der Planung zukünftiger Mobilitätsangebote, Barrierefreiheit zu kon­zipieren, inkl. Informations- und Buchungssysteme, die auch Störungen während der Reise melden, und dies entsprechend in Ausschreibungen und Verkehrsverträgen zu berücksichtigen,

– eine barrierefrei nutzbare App zu etablieren, um allen Menschen Zugang und Transpa­renz über Barrierefreiheit in der Planung, Buchung und während der Reise zu ermögli­chen. Diese App soll zudem einen digitalen Mängelmelder beinhalten und offene Schnitt­stellen zu bereits bestehenden ÖPNV-Apps im Rahmen der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive des Landes NRW integrieren, um redundante Entwicklungen zu vermeiden,

– die Bundesregierung aufzufordern, die für die Barrierefreiheit an Stationen Verantwortli­chen stärker in die Pflicht zu nehmen, insbesondere zur ständigen Erreichbarkeit der Mobilitätservicezentrale der DB AG und dem ständigen Einsatz von Hubliften an allen Fernverkehr-Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen.“

Link zum Antrag und zur Begründung