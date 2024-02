Logo der Zero Project Conference 2024

Foto: Zero Project

Wien (kobinet) Bei der Zero Project Conference, die heute am 21. Februar 2024 in Wien beginnt, geht es schwerpunktmäßig um das Thema inklusive Bildung. Noch bis Freitag werden die rund 1.000 Teilnehmenden aus 100 Ländern am Sitz der Vereinten Nationen in Wien sowie die ca. 10.000 Teilnehmende online zentrale Fragen der inklusiven Bildung diskutieren.

Link zu weiteren Infos zur Konferenz

Link zum Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Vorfeld der Zero Project Conference