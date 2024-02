Einstiegshilfe bei der Deutschen Bahn

Foto: Kay Macquarrie

Kiel (kobinet) "Im Rollstuhl sitzen und Zug fahren - wie gut klappt das in Schleswig-Holstein?" Dieser Frage ging der Norddeutsche Rundfunk in einem vierminütigen Fernsehbeitrag nach. "Wie gut klappt Barrierefreiheit bei der Deutschen Bahn? Rollstuhlfahrer Kay Mcquarrie und seine Tochter Ella machen den Test", heißt es in der Ankündigung des NDR-Fernsehbeitrags.

Link zum Filmbeitrag des NDR