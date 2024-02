Deutscher Behindertenrat mischt im Bündnis AGG Reform Jetzt mit

Logo des DBR

Foto: DBR

Berlin (kobinet) Der Deutsche Behindertenrat (DBR) gehört zu den Unterzeichnern des Bündnis AGG-Reform Jetzt!. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen unterstützt der DBR die Forderungen des Bündnisses und rufen das Bundesjustizministerium auf, diese bei der AGG-Reform zu berücksichtigen. Darauf weist der Deutsche Behindertenrat auf seiner Internetseite hin. Vor kurzem hat das Bündnis einen offenen Brief an Vertreter*innen der Bundesregierung versandt, in dem zum Handeln gegen Diskriminierungen aufgerufen wird.

„Das Bündnis ‚AGG-Reform jetzt!‘ aus über 120 Organisationen setzt sich für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ein und hat unter anderem elf gemeinsame Forderungen formuliert. Mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Minister*innen Marco Buschmann, Nancy Faeser und weiteren mahnt das Bündnis an, das Koalitionsversprechen zu halten und die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) endlich anzugehen“, heißt es vonseiten des Deutschen Behindertenrats.

Link zur Website des Bündnisses AGG-Reform – Jetzt!

Link zu den elf zentralen Forderungen des Bündnisses

Link zum Download: Offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz