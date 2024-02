Ohrfunk-Nachrichten zur Behindertenpolitik

Symbol des Ohrfunk-Podcast

Foto: Ohrfunk

Berlin (kobinet) Wer Nachrichten zur Behindertenpolitik nicht nur in den kobinet-nachrichten oder anderen Informationsdiensten nachlesen, sondern anhören will, der kann dies über den Podcast des Ohrfunk. Neben dem Radioprogramm bietet der Ohrfunk nämlich auch eine Reihe von Podcasts an. Dabei gibt es u.a. die wöchentliche Zusammenfassung der Nachrichten zur Behindertenpolitik unter Ohrfunk-Kompakt, die von Stefan Müller ausgewählt und verlesen werden. Dabei sind auch eine Reihe von Nachrichten, die in den kobinet-nachrichten veröffentlicht wurden.

Link zur Ohrfunk-Kompakt-Sendung vom 14. Februar 2024

Link zum gesamten Podcast-Angebot des Ohrfunk