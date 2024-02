Cover des IGEL-Podcast mit Ellen Kubica und Juliane Harms

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "2 Frauen - mehrere gute Nachrichten zur Inklusion", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), der im Rahmen des Projektes Gute Nachrichten zur Inklusion" entwickelt wurde. Der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach dabei zusammen mit dem Koordinator des Projektes Gute Nachrichten zur Inklusion, Ottmar Miles-Paul, mit der neuen Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Ellen Kubica, und der Projektleiterin des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), Juliane Harms. Ellen Kubica ist mittlerweile über 100 Tage als Landesbehindertenbeauftragte im Amt und Juliane Harms koordiniert die Weiterbildung zum Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen in der Politik und in Gremien. Also genug Gesprächsstoff für einen spannenden Podcast und für gute Nachrichten zur Inklusion.

„Im Rahmen der guten Nachrichten zur Inklusion fand in Kooperation mit dem Projektleiter Ottmar Miles-Paul ein ganz spannendes Gespräch mit 2 Power Frauen statt. Ellen Kubica, Landesbehindertenbeauftragte in Rheinland-Pfalz seit November 2023 und Juliane Harms vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos). Beide verbindet, das Juliane das Projekt „Empowerment in der Selbstvertretung“ vom bifos von Ellen übernommen hat. Beide verbindet ein selbstbewusstes Auftreten und ein klares Ziel zum Empowerment. Und beide verbindet ihr vorbildliches Engagement und somit ein Grund, warum beide es wert sind, im Rahmen des Projektes ‚Gute Nachrichten zur Inklusion‘ interviewt zu werden. Dass ihr Engagement auch Hürden kennt, auch das gehört dazu und wird in diesem Gespräch, welches Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul in gewohnter Manier gemeinsam führen, auch sehr deutlich. Mehr Infos zum Projekt Gute Nachrichten zur Inklusion und viele solcher guten Nachrichten gibt es auf: www.nw3.de„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast