Sonntag trifft IGEL und Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL mit Ellen Keune

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle / Schorndorf (kobinet) "Wir leben persönliche Zukunftsplanung – Sonntag trifft IGEL und Ellen Keune" lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Einmal im Monat tauschen sich die Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast zu Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Behinderung aus. Dieses Mal haben sie Ellen Keune mit an den virtuellen Frühstückstisch genommen, die sich im Bereich der Persönlichen Zukunftsplanung engagiert und bald einen Podcast zu diesem Thema startet.

„Diese Episode ‚Sonntag trifft IGEL‘ ist etwas Besonderes. Wir bleiben nicht alleine und sprechen über ein Thema, welches nicht für nur für Jennifer Sonntag eine wichtige Rolle spielt, sondern für viele Andere. Somit ist es kein Wunder, dass wir mit Ellen Keune eine Expertin in der persönlichen Zukunftsplanung bei uns begrüßen dürfen. Das hat auch einen weiteren Grund: ab dem 09.03.2024 gibt es eine neue Rubrik im IGEL Podcast: Ellen Keune präsentiert alle 2 Monate ihre Rubrik als Podcast zur persönlichen Zukunftsplanung. Was ist persönliche Zukunftsplanung? Welche Erfahrungen haben wir bereits damit gemacht? Was macht das mit dem Menschen der plant? Ist es nur was für Menschen mit Behinderung? In Sonntag Trifft IGEL beleuchten wir diese Fragen. Feedbacks gerne an uns senden“, heißt es in der Ankündigung der IGEL-Podcast Episode vom 18. Februar 2024.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Wichtige Links werden im Rahmen des Podcast auch empfohlen:

Netzwerk persönliche Zukunftsplanung: https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu

IGEL Podcast zu dem Thema aus dem April 2023: „Ist die Zukunft geplant, ist dies eine gute Nachricht zur Inklusion“:

https://igel-inklusion-ganz-einfach-leben.letscast.fm/episode/ist-die-zukunft-geplant-ist-dies-eine-gute-nachricht-zur-inklusion

Hier geht’s zu Jennifer Sonntags Homepage: https://jennifer-sonntag.de

Und hier geht’s zum IGEL: www.igelmedia.com