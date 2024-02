Neue Sichtweisen-Homepage mit gebündelten Informationen

Logo des DBSV

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Die Sichtweisen, der Informationsdienst des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) haben ein neues digitales Zuhause. "Neben der Ausgabe in Print, Braille und Audio gibt es ab sofort unter www.sichtweisen-online.org eine moderne, barrierefreie Website, die viele Sichtweisen-Inhalte und weitere DBSV-Kanäle bündelt. Sie finden online ausführliche Beiträge, Podcasts und zukünftig auch Videos zu vielfältigen Themen aus der Selbsthilfe, ebenso aktuelle Neuigkeiten rund um den DBSV. Dazu immer die neuesten Social-Media-Posts. Der bundesweite Veranstaltungskalender weist auf Seminare, Reisen und Termine aus Kultur und Sport hin", heißt es in der Ankündigung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes für die neue Internetseite.

„Das inklusive Design von Sichtweisen-online schlägt eine Brücke zwischen blinden- und sehbehindertengerechter Darstellung und optisch ansprechenden Inhalten. Durchdachte Filter- und Suchfunktionen vereinfachen die Navigation und helfen den Nutzerinnen und Nutzern, genau das zu finden, was sie interessiert. Besuchen auch Sie die Sichtweisen in ihrem neuen Zuhause. Mit viel Zeit, Mühe und Engagement haben wir die Website frisch, bunt und nutzungsfreundlich für Sie eingerichtet und hoffen, dass sie Ihnen gefällt. Wie das nach einem Umzug so ist, findet sich jedoch erst in der Praxis das ein oder andere Detail, das noch verbessert werden könnte. Darum wissen wir Ihr Feedback sehr zu schätzen und würden uns freuen, wenn Sie uns dieses bis zum 29. Februar an [email protected] schicken“, heißt es vonseiten des DBSV.

Die neue Sichtweisen-Website finden Sie unter: www.sichtweisen-online.org