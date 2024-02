Erste Hilfe in leichter Sprache (Schulung Erkennen-Helfen -Retten)

Logo TeamPlus inklusiv

Foto: TeamPlus inklusiv

Köln (kobinet) Bei den Kölner Maltesern führt Team Plus inklusiv in Köln Erste Hilfe Kurse in Leichter Sprache durch. Das ist Teilgabe und Teilhabe, wie es gut ist. Wissen und Kompetenz Erste Hilfe für alle Menschen zu vermitteln, findet nicht nur kobinet gut.

Die Malteser in Köln führen Kurse zur Ersten Hilfe in Leichter Sprache durch. Die Kurse sind für Teilnehmer*innen mit Down-Syndrom und Menschen mit geistigen Behinderungen ab 18 Jahre sowie Familien und Freunden.

Nächste Kurse siehe unten.

Es wurden schon Erste Hilfe Kurse durchgeführt. Über das Projekt berichten die Malteser selbst unter https://www.malteser.de/aware/hilfreich/erste-hilfe-projekt-fuer-menschen-mit-geistiger-behinderung.html mit dem Titel „Erste Hilfe in leichter Sprache für Menschen mit Behinderung„. Das ist Teilgabe und Teilhabe gelebt.

Wann?

24.02.2024 von 11 Uhr bis 14 Uhr und

04.05.2024 von 11 Uhr bis 14 Uhr

Wo?

Malteser Schulungszentrum

Stolberger Str. 364

50933 Köln

Anmelden: [email protected] oder 0221 949 760 14

Der Veranstalter schreibt „Die Malteser bieten in Köln einen Erste-Hilfe-Tag für Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen mit Down-Syndrom in ihrem Schulungszentrum an. Der Kurs ist für Erwachsene gedacht und wird in Leichter Sprache abgehalten. Aus unserem Verein haben bereits einige junge Erwachsene teilgenommen. Die Rückmeldungen waren positiv!“